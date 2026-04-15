Für den FC Liverpool ist das Abenteuer Champions League in dieser Saison beendet. Nationalspieler Wirtz kassiert von einem Experten einen bissigen Kommentar. Und Hugo Ekitiké droht das WM-Aus.
Liverpool - Nach dem bitteren Champions-League-Abend von Liverpool nahm Florian Wirtz immerhin noch ein Souvenir mit vom verregneten Rasen. Mit dem Trikot von Weltfußballer Ousmane Dembélé verabschiedete sich der 22-Jährige in die Nacht, nachdem sein FC Liverpool mit dem 0:2 gegen Paris Saint-Germain die letzte verbleibende Titelchance in dieser Saison verspielt hatte.