Champions League: Droht Fan-Ausschluss gegen PSG? UEFA ermittelt gegen Bayern

In der Schlussphase gegen Real dringen Bayern-Fans in den Innenraum der Allianz Arena vor. Beim Jubeln werden Fotografen verletzt. Hat dies nun ganz heftige Folgen für die Münchner?
Dem FC Bayern München droht nach dem dramatischen Heimsieg im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid ein Nachspiel von der UEFA. Der europäische Verband leitete ein Disziplinarverfahren gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister ein. Dabei geht es unter anderem um Fan-Vorfälle vom Mittwochabend - konkreter wurde die UEFA nicht.