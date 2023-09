Dortmund verliert in Paris

1 Einsatz vergebens: Nico Schlotterbeck (vorne) verliert mit dem BVB in Paris. Foto: AFP/FRANCK FIFE

Ein umstrittener Handelfmeter und ein Ex-BVBler sorgen beim 0:2 gegen Paris Saint-Germain für einen missratenen Auftakt in der Königsklasse.











Auch eine ungewohnte Mauertaktik hat Borussia Dortmund nicht vor einem Fehlstart in die Champions League bewahrt. Beim als Titel-Mitfavoriten gehandelten Starensemble von Paris Saint-Germain musste das Team von Trainer Edin Terzic am Dienstag ein 0:2 (0:0) hinnehmen. Der Plan, den mit Stars wie Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Randal Kolo Muani besetzten Zaubersturm der Franzosen mit einer Fünferkette zu neutralisieren, ging nur in der ersten Halbzeit auf. Nach Wiederanpfiff schlug Paris vor 49 000 Zuschauern im Prinzenpark aus seiner Überlegenheit Kapital und kam durch einen äußerst umstrittenen Handelfmeter von Mbappé (49.) sowie ein Tor des Ex-Dortmunders Achraf Hakimi (58.) zu einem verdienten Sieg.