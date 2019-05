15 Der VfL Wolfsburg (Bildmitte: Bruno Henrique) war 2016 ganz nah dran, Real Madrid (Marcelo) aus der Champions League zu werfen. Allerdings drehten die Königlichen im Rückspiel auf. Foto: dpa

Jürgen Klopps FC Liverpool muss ein 0:3 aus dem Hinspiel gegen den FC Barcelona aufholen. Unmöglich? Klingt danach. Aber die Geschichte sagt: Alles ist möglich. Wir haben die größten Aufholjagden der Champions-League-Geschichte zusammengestellt.

Stuttgart - So ganz abgeschrieben hat Jürgen Klopp die Hoffnung auf ein Wunder noch nicht. „Weil es Fußball ist, ja“, sagte der Coach des FC Liverpool vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Barcelona an diesem Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN). An der Anfield Road müssen die Reds gegen das Ensemble um den im Hinspiel überragenden Lionel Messi eine 0:3-Niederlage wettmachen. „Wir werden es mit allem, was wir haben, versuchen“, kündigte Klopp am Montag an. Auf die Frage, was sich ändern müsse im Vergleich zur vergangenen Woche, scherzte der ehemalige Dortmunder Meistercoach: „Das Ergebnis.“

Klopp gibt noch nicht auf

Nach dem klaren Ausgang, das dem Spielverlauf im Camp Nou nicht ganz gerecht wurde, gab sich Klopp zurückhaltender als sonst. „Es ist nicht der Abend, um große Töne zu spucken und Dinge zu sagen wie: Es ist erst Halbzeit, wir brauchen ein frühes Tor, und all solche Sachen“, sagte der 51-Jährige, der zudem auch noch auf seine beiden Top-Stürmer Mohamed Salah und Roberto Firmino verzichten muss.

Sensation? Ja! Einmalig? Nein!

Sollte Liverpool der Coup gelingen, wäre das zwar wohl eine mittlere Sensation: Aber es wäre nicht die erste erfolgreiche Aufholjagd der Champions-League-Geschichte. Seit der Jahrtausendwende gelang es drei Teams einen Drei-Tore-Rückstand (oder höher) aus dem Hinspiel wettzumachen. Ein 0:3 aus dem Hinspiel egalisierte allerdings letztmals der FC Kopenhagen, als die Dänen 1994 den FC Linfield (Nordirland) mit 4:0 n.V. im Rückspiel besiegten.

Wir haben Ihnen die größten Aufholjagden seit der Jahrtausendwende in der Bildergalerie zusammengestellt. Ein deutscher Akteur ist gleich drei Mal vertreten – allerdings immer auf der Verlierer-Seite.