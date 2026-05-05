Champions League: DFB-Profi Kai Havertz greift mit Arsenal nach Europas Fußball-Krone

Im Halbfinale setzt sich das englische Topteam knapp gegen Atlético Madrid durch. In Budapest geht es Ende Mai gegen den FC Bayern oder Titelverteidiger PSG.
Kai Havertz hat mit dem FC Arsenal das Finale der Champions League erreicht und darf weiter auf den zweiten Königsklassen-Triumph in seiner Karriere hoffen. Der deutsche Nationalspieler feierte mit dem Spitzenreiter der englischen Premier League im Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid einen 1:0 (1:0)-Sieg, kam nach überstandener Muskelverletzung aber nicht zum Einsatz.