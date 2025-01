Champions League: BVB-Verteidiger Schlotterbeck: Team in der Bringschuld

1 Nico Schlotterbeck sieht das Team des BVB in der Bringschuld. Foto: Federico Gambarini/dpa

Borussia Dortmunds Profis spielen in Bologna auch für ihren Trainer Nuri Sahin. Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hofft auf einen «Switch» in den Königsklassen-Modus.











Bologna - Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund sieht sich und seine Mitspieler gegenüber Trainer Nuri Sahin in der Pflicht. "Ich glaube, dass die Mannschaft natürlich in der Bringschuld ist. Der Trainer gibt uns einen Plan. Wir haben ihn die letzten drei Spiele nicht so umgesetzt, wie wir es wollten", sagte der Innenverteidiger vor dem Spiel in der Champions League beim FC Bologna (Dienstag, 21.00 Uhr/Amazon Prime Video).