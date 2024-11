1 Anhänger des FC Bayern: Ihr Boykott-Aufruf für das Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk hat Wirkung gezeigt (Archivfoto). Foto: IMAGO/ActionPictures/IMAGO

Der Boykott-Aufruf der aktiven Fanszene von Bayern München für das Champions-League-Spiel gegen Schachtar Donezk hat Wirkung gezeigt. Der ukrainische Klub habe für die Partie am 10. Dezember in der Arena auf Schalke „nach Abstimmung mit dem FC Bayern die Ticketpreise neugestaltet“, teilte der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag mit.

Demnach können Bayern-Fans nun Stehplatz-Tickets für 26 Euro und Sitzplatz-Karten für 45 Euro kaufen. Zuvor hatten die Tickets doppelt so viel gekostet. Donezk trägt seine Heimspiele in der Königsklasse aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Gelsenkirchen aus. Lesen Sie auch FC Bayern-Fans: Bereits bestellte Tickets stornieren „Lasst euch nicht verarschen“, hatte die Südkurve München vergangene Woche in einer Mitteilung geschrieben und sehr erfolgreich dazu aufgerufen, bereits bestellte Tickets zu stornieren. Die Fanszene der Münchner war im Rahmen von Champions-League-Spielen schon häufig mit Kritik an Ticketpreisen aufgefallen. „Twenty is plenty“ („Zwanzig (Euro) sind genug“) ist ein verbreiteter Spruch. Nun können die Münchner Anhänger ab sofort bis zum Montag die günstigeren Eintrittskarten über den Webshop des FC Bayern anfragen. Dies gelte auch für die Fans, so der Klub, „die bereits ihre Ticket-Anfrage storniert hatten“.