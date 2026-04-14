Nahezu alles spricht für den FC Bayern im Kampf ums Halbfinale: Form, Personal, Heimvorteil - und eine spezielle Statistik. Aber es ist halt Real Madrid, das nach München kommt.
München - Diese erfolgshungrigen Bayern um Hinspiel-Held Manuel Neuer und Tormaschine Harry Kane muss niemand extra vor den besonderen Comeback-Qualitäten von Real Madrid in der Champions League warnen. Ja, die famosen Münchner Triple-Jäger glauben nach dem ersten großen Schritt beim 2:1 in Spaniens Hauptstadt felsenfest an den Einzug ins Halbfinale.