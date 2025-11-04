Champions League: Bayern triumphieren nach Díaz-Doppelpack und Rot in Paris

Die Bayern sind auch in Europa das Team der Stunde. Nach zwei Toren von Luis Díaz gewinnen sie nach dem Platzverweis des Kolumbianers auch in Unterzahl beim Titelverteidiger.
Paris - Vincent Kompany stürmte nach dem Kraftakt von Paris auf den Rasen und feierte im Kreis seiner aufopferungsvoll kämpfenden Spieler den bislang größten Sieg der Saison. Ein erst brillanter und dann in Unterzahl lange kampfstarker FC Bayern hat seinen Siegeszug auch beim Champions-League-Titelverteidiger Paris Saint-Germain fortgesetzt. Der Kolumbianer Luis Díaz glänzte beim 2:1 (2:0) - dem 16. Sieg im 16. Saisonspiel - am Dienstagabend im Prinzenpark erst als Doppel-Torschütze (4./32. Minute). Und wurde dann zum bitteren Rotsünder.