Champions League: Bayern treffen in Ligaphase auf PSG, Chelsea und Arsenal

Jetzt kennt der FC Bayern seine acht Gegner in der Vorrunde der Fußball-Königsklasse. Es sind echte Knaller dabei. Das Ziel ist trotzdem der direkte Einzug ins Achtelfinale.
Monaco - Der FC Bayern München trifft in der Ligaphase der Champions League auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Club-Weltmeister FC Chelsea und als dritten Topverein auf den FC Arsenal. Außerdem spielt der deutsche Fußball-Meister gegen Club Brügge, Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien und Zyperns Meister Pafos FC. Das ergab die Auslosung in Monaco. Die Bayern waren dabei in Topf eins gesetzt.