Champions League: Bayern-Traum vom Finale und Triple platzt nach Blitztor

Au revoir FC Bayern! Im Halbfinale ist für den deutschen Meister in Europa Schluss. Nach dem Neun-Tore-Spektakel im Hinspiel reicht ein spätes Kane-Tor beim 1:1 im Rückspiel gegen Paris nicht mehr.
München - Kein Finale, kein Triple - der ganz große Traum des FC Bayern vom Henkelpott ist gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain jäh geplatzt. Nach einem Blitztor von Weltfußballer Ousmane Dembélé nach nicht einmal drei Minuten konnte der deutsche Meister gegen den Titelverteidiger keine Wende erzwingen.