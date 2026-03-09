Champions League: Bayern mit Kane in Crunchtime - BVB-Albtraum als Warnung

Für den FC Bayern geht's in der Königsklasse richtig los. Ohne Kapitän Neuer, dafür wieder mit Torjäger Kane. Vorsicht: Gegner Bergamo erwies sich nicht nur gegen Dortmund als Deutschland-Schreck.
München - Harry Kane konnte das erste K.o.-Duell des FC Bayern in der superwichtigen Champions League kaum erwarten. Der lächelnde Torjäger schritt als erster Münchner Feldspieler beim Abschlusstraining mit einem Ball am Fuß auf den Rasen und zeigte sich nach seinen Wadenproblemen bereit für die Kraftprobe mit BVB-Albtraum Atalanta Bergamo.