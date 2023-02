1 Held des Spiels: Kingsley Coman Foto: dpa/Sven Hoppe

Der FC Bayern München verschafft sich bei Paris Saint-Germain mit einem 1:0-Auswärtssieg eine gute Ausgangslage fürs Achtelfinalrückspiel. Das Spiel entschied ausgerechnet ein Ex-Pariser.









Bayern Münchens Finalheld Kingsley Coman ist in der Champions League wieder zum Schrecken von Paris Saint-Germain geworden und hat gegen seinen Ex-Club das Siegtor erzielt. Der französische Nationalspieler war beim verdienten 1:0 (0:0) des deutschen Rekordmeisters am Dienstag bei Teil eins der Achtelfinal-Kraftprobe mit dem weitestgehend wirkungslosen Weltmeister Lionel Messi und dem torlosen PSG-Joker Kylian Mbappé mit einem Volleyschuss der Matchwinner. Die Bayern gehen nun als Favorit in das Rückspiel am 8. März in München.