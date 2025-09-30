Champions League: Hochseriös: Bayern mit King Kane auf Zypern in Torlaune

Der FC Bayern ist aktuell nicht zu stoppen. Auch Königsklassen-Neuling FC Pafos bekommt die Münchner Spielfreude zu spüren. Und wer trifft beim 5:1 schon wieder doppelt?
Limassol - Harry Kane schlenderte von der Bank auf den Rasen, dort klatschten sich die Seriensieger des FC Bayern München schon zufrieden ab: Der deutsche Rekordmeister um Supermann Kane hat sich auch auf Zypern in prächtiger Torlaune gezeigt und den deutlichen 5:1 (4:1)-Erfolg bei Champions-League-Neuling FC Pafos fast schon geschäftsmäßig zur Kenntnis genommen.