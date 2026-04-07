Champions League: Bayern gewinnen erstes Viertelfinale bei Real 2:1

Die erste Runde im Gigantenduell zwischen Real Madrid und dem FC Bayern geht an die Münchner. Nach dem 2:1 in Spanien steht die Tür zum Halbfinale offen.
Im Stile eines kommenden Champions hat der FC Bayern dem großen Rivalen Real Madrid den Schrecken der vergangenen Jahre im Viertelfinal-Hinspiel von Europas Königsklasse schon sehr genommen. Nach dem lange sehr dominanten 2:1 (1:0) im Bernabéu-Stadion durch die Tore von Luis Díaz (41. Minute) und Harry Kane (46.) hat der deutsche Fußball-Rekordmeister beste Chancen, um gegen den Champions-League-Rekordsieger erstmals seit 2012 wieder ein K.o.-Duell zu gewinnen.