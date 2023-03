1 Dieses Banner gab es als Begrüßung für PSG. Foto: dpa/Peter Kneffel

Teile der Fans des FC Bayern München haben im Vorfeld der Champions-League-Partie gegen Paris Saint-Germain ihrer Abneigung gegen den französischen Club und Katar Luft gemacht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Teile der Fans des FC Bayern haben vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League die Kritik von Ehrenpräsident Uli Hoeneß an Paris Saint-Germain martialisch aufgegriffen. „Unser Metzger schlachtet den langen Arm von Katar“, stand am Mittwochabend auf einem Banner auf Französisch. Dazu war ein Abbild von Hoeneß mit erhobenem Mittelfinger und Hackebeil in der Hand über einem abgetrennten Arm mit dem Logo von PSG und Qatar Airways zu sehen.

Der 71 Jahre alte Hoeneß, selbst Metzgersohn, hatte den aus Katar finanzierten französischen Verein zuletzt als „totales Gegenstück“ zu seinem FC Bayern bezeichnet. „Wir haben es am Mittwoch mit einem Verein zu tun, wo Geld keine Rolle spielt. Die können alles kaufen - und verlieren gegen uns“, stichelte er als Talkgast bei einer Veranstaltung der „Abendzeitung“ in München.

Qatar Airways, die staatliche Fluglinie Katars, ist seit Sommer 2018 Sponsor beim FC Bayern. Der Vertrag mit der Fluggesellschaft als Ärmelsponsor läuft in diesem Jahr aus. WM-Gastgeber Katar wird wegen der Menschenrechtslage und Situation für ausländische Arbeiter scharf kritisiert. Viele Fans des FC Bayern sehen die finanziell lukrative Zusammenarbeit mit der Airline sehr kritisch.