Champions League: Bayern-Chef rechnet mit Fan-Ausschluss nach Pyro-Einsatz

1 Nach der Pause zündeten die Bayern-Fans in der Südkurve massiv Pyrotechnik. Foto: Tom Weller/dpa

Beim Heimsieg des FC Bayern gegen Sporting Lissabon zünden die Münchner Fans nach der Pause massenhaft Bengalos. Jan-Chistian Dreesen rechnet mit harten Sanktionen der UEFA.











München - Bayern Münchens Vorstandschef Jan-Christian Dreesen rechnet mit harten Konsequenzen der Europäischen Fußball-Union nach dem massiven Abbrennen von Pyrotechnik beim Sieg in der Champions League gegen Sporting Lissabon. "Klar ist, was die Sanktion der UEFA sein wird. Es wird einen Teilausschluss der Fans geben in der Südkurve", sagte Dreesen nach dem 3:1 im Heimspiel.