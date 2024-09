Champions-League-Auftakt: Erst schwach, dann trifft Gittens: BVB gewinnt in Brügge

Erst schwach, dann trifft Gittens: BVB gewinnt in Brügge

3 Karim Adeyemi (r.) sollte über die linke Seite für Torgefahr sorgen. Foto: Federico Gambarini/dpa

Borussia Dortmunds Start in den Champions-League-Alltag verläuft schleppend. In Brügge sind die Gastgeber der Führung nahe. Dann aber bringt Trainer Sahin einen entscheidenden Spieler in die Partie.











Brügge - Jamie Gittens hat Borussia Dortmund vor einem Fehlstart in die neue Saison der Champions League bewahrt. Vor allem dank der Tore des 20-Jährigen (76. und 86. Minute) gelang dem BVB beim belgischen Meister FC Brügge ein 3:0 (0:0). Den dritten Treffer steuerte der eingewechselte Serhou Guirassy per Foulelfmeter in der Nachspielzeit bei. Es war sein erstes Tor für den BVB.