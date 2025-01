Champions League: Allianz MTV holt wichtige Punkte

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben ihren sportlichen Höhenflug fortgesetzt. Der Bundesligist bezwang im fünften Gruppenspiel der Champions League vor 1954 Zuschauern in der Scharrena den polnischen Tabellenvierten BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala in einer spannenden Partie nach knapp zwei Stunden Spielzeit mit 3:1 (25:19, 19:25, 25:19, 25:20) und zog mit dem zweiten Sieg nach Punkten mit den Gästen gleich. Mit einem weiteren Heimsieg im letzten Gruppenspiel gegen Tabellenschlusslicht CSO Voluntari hätten sich die Stuttgarterinnen für die Play-off-Zwischenrunde qualifiziert.

Stuttgart kam gut in die Partie, vor allem dank der starken Aufschläge von Maria Segura Palleres. Die Polinnen zeigten sich vom Druck von Allianz MTV beeindruckt und machten zahlreiche Fehler. Im zweiten Durchgang waren die Gäste deutlich stabiler, sodass Stuttgart viel Mühe hatte zu punkten. „Wir haben im zweiten Satz keinen Zugriff auf das Spiel gekriegt“, bedauerte MTV-Coach Konstantin Bitter. Dies änderte sich in den folgenden beiden Sätzen, Allianz MTV agierte in allen Elementen stabiler. „Es ist uns gelungen, die Begegnung wieder auf unsere Seite zu ziehen und mit Konstanz zu Ende zu spielen“, freute sich Bitter. Punktbeste Spielerinnen waren Diagonalangreiferin Pauline Martin (19) und Maria Segura Palleres (16). Bereits am Samstag steht für Allianz MTV beim Bundesliga-Tabellenführer Dresdner SC die nächste Spitzen-Partie an.