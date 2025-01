Champions League: Allianz MTV auf Viertelfinalkurs

Allianz MTV Stuttgart steuert zu Beginn des Jahres auf Erfolgskurs. Nach dem ersten Saisonsieg gegen den SC Potsdam feierten die Bundesliga-Volleyballerinnen in der Champions League ihren zweiten Erfolg in der Gruppenphase. Gegen den polnischen Tabellenvierten BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala setzte sich das Team nach 107 spannenden Minuten mit 3:1 (25:19, 19:25, 25:19, 25:20) durch.

Damit hat Allianz MTV beste Chancen auf den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe, der die sichere Teilnahme an der Play-off-Runde für das Viertelfinale bedeutet. Während die punkt- und satzgleichen Polinnen am letzten Spieltag beim Tabellenführer in Scandicci antreten müssen, erwartet Allianz MTV zu Hause Tabellenschlusslicht CSO Voluntari.

Stuttgart kam vor 1954 Zuschauern in der Scharrena gut in die Partie, hatte aber im zweiten Satz Probleme. „Da haben wir keinen Zugriff bekommen“, monierte Coach Konstantin Bitter. In den Sätzen drei und vier gelang es Allianz MTV aber, die Partie auf seine Seite zu ziehen. Schlag auf Schlag geht es weiter: Bereits am Samstag steht das Gastspiel bei Spitzenreiter Dresden an, vier Tage später das beim Tabellendritten Schwerin.