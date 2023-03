Weitere Ausschreitungen in Neapel nach Eintracht-Gastspiel

6 Vermummte Hooligans hatten vor dem Spiel auf einer Straße ein Polizeiauto in Brand gesetzt. Foto: dpa/Salvatore Laporta

Nach dem Champions-League-Spiel von Eintracht Frankfurt in Neapel ist es in der Nacht auf Donnerstag erneut zu Ausschreitungen gekommen.









Bereits im Vorfeld des Achtelfinal-Rückspiels von Eintracht Frankfurt in der Champions League in Neapel ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen, auch in der Nacht auf Donnerstag war die Polizei gefordert. Laut italienischen Medienberichten sollen sich vermummte Anhänger der SSC Neapel rund um das Hotel der deutschen Fans Auseinandersetzungen mit Beamten geliefert haben. Die italienischen Anhänger zündeten demnach unter anderem Pyrotechnik, die Sicherheitskräfte setzten Tränengas ein.

Die Polizei sicherte die Unterkunft der SGE-Anhänger, die sich nur rund 100 Meter entfernt vom Hotel der Mannschaft befindet. Wie die Zeitung Corriere dello Sport berichtet, bereiteten die Sicherheitskräfte zudem die Abreise der deutschen Fans vor, die bei Tagesanbruch stattfinden soll. In der Nacht kreiste auch ein Polizei-Hubschrauber über der Stadt.

Am Nachmittag hatten sich Anhänger der Eintracht und von Neapel in der Innenstadt bereits gewaltsame Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert. Beim Achtelfinal-Rückspiel, das Neapel mit 3:0 gewann, waren Eintracht-Fans im Stadion nicht zugelassen.