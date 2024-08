Das erste Pflichtspiel im internationalen Fußball ist gespielt. Real Madrid sicherte sich im Supercup den ersten Titel der Saison. Das war nur der Aufgalopp – richtig los geht es im September mit Champions League und Europa League. Wir fassen das wichtigste zur Königsklasse zusammen.

Champions League 2024/2025: Wann ist die Auslosung?

Die Auslosung zur neuen Saison in der Uefa Champions League findet am Donnerstag, 29. August, in Monaco statt.

Wie funktioniert die Auslosung der Champions League?

Die Uefa krempelt ihr Premiumprodukt um: Die Königsklasse wird ab dieser Saison mit 36 statt 32 Clubs gespielt. In der Liga vor den K.-o.-Spielen trifft jedes Team auf acht Gegner – zwei aus jedem Topf. Wobei pro Topf ein Spiel zu Hause und eines auswärts ausgetragen wird. Die Auslosung Ende August wird auch die einzige sein, die stattfindet, da sich aus den Platzierungen im Ligensystem eine Setzliste für die K.o.-Runde ergibt.

Mit der Aufstockung und dem neuen Ligasystem gibt es auch Änderungen bei der Auslosung. Eine „klassische Ziehung“ mit Loskugeln ist nicht mehr möglich. Stattdessen gibt es eine Mischung aus manueller und automatisierter Auslosung. So wird ein Verein zwar weiterhin physisch aus seinem Lostopf gezogen, anschließend werden ihm allerdings die acht Gegner per automatischer Software zufällig zugeordnet.

Nach dem alten Auslosungsmodus „wären über 1000 Kugeln nötig gewesen, dazu mehr als 36 Töpfe auf der Bühne“, begründete Tobias Hedtstück als Uefa Head of Club Competitions die Änderung: „Das wären rund drei Stunden Ziehung gewesen. Das wäre ein bisschen kompliziert und lang.“ Die „neue“ Auslosung solle stattdessen rund 35 Minuten dauern.

Gestartet wird die Ziehung mit den neun Teams aus Topf eins. Jedem dieser neun Teams werden mit Hilfe der Software von AELive innerhalb von Sekunden zufällig jeweils zwei Gegner aus den Töpfen eins bis vier zugewiesen, auch das Heimrecht wird hierbei sogleich festgezurrt. Anschließend wird das Prozedere mit den Töpfen zwei bis vier analog fortgesetzt.

Champions League: Gibt es Einschränkungen bei der Auslosung?

Ja. Für die automatisierte Software wurden dabei zwei Einschränkungen vorgenommen.

Vereine aus demselben Land können in der Liga-Phase nicht aufeinander treffen

Jeder Club darf nur gegen maximal zwei Gegner aus demselben Landesverband antreten

Des Weiteren prüft die Software jeweils vorausschauend, dass kein „Deadlock“ entstehen kann. Damit wird sichergestellt, dass für die später noch zu ziehenden Teams trotz dieser beiden Einschränkungen Gegner übrigbleiben. UEFA-Direktor Giorgio Marchetti betonte, das System sei betrugssicher und von dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen Ernst & Young entsprechend überprüft und abgesegnet.

CL-Auslosung: Wie werden die Töpfe eingeteilt?

Bislang war der amtierende Champions-League-Sieger, der aktuelle Europa-League-Gewinner sowie die Meister der sechs besten europäischen Verbände in Topf 1 gesetzt – die weiteren Töpfe wurden nach dem Club-Koeffizienten gefüllt. Das ändert sich. In Topf 1 befindet sich weiterhin der Vorjahres-Sieger, alle anderen Teams werden entsprechend ihres Club-Koeffizienten einsortiert.

Champions League 2024/2025: So sehen die Lostöpfe aus

Folgende Verteilung steht schon fest:

Lostopf 1

Manchester City

Bayern München

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Liverpool FC

Inter Mailand

Borussia Dortmund

RB Leipzig

FC Barcelona

Im vergangenen Jahr setzte sich Real Madrid im Finale gegen Dortmund durch. Foto: www.imago-images.de/IMAGO/Mickael Chavet

Lostopf 2

Bayer Leverkusen

Atlético de Madrid

Atalanta Bergamo

Juventus Turin

Benfica Lissabon

Arsenal FC

Club Brugge KV

Shaktar Donetsk

AC Mailand

Lostopf 3

Feyenoord Rotterdam

Sporting Lissabon

PSV Eindhoven

Lostopf 4

VfB Stuttgart

Sturm Graz

Stade Brestois

Außerdem bereits qualifiziert – und im Lostopf 3 oder 4:

Celtic Glasgow

AS Monaco

Aston Villa FC

FC Bologna

FC Girona

Abhängig ist die Einordnung vom Ausgang der Champions League Play-offs, die am 20./21. und 27./28. August stattfinden. Die Sieger der folgenden Partien (ebenfalls in Topf 3 oder 4) komplettieren das Teilnehmerfeld:

Young Boys Bern – Galatasaray Istanbul

OSC Lille – Slavia Prag

Dinamo Zagreb – Qarabag Agdam

FC Midtjylland – Slovan Bratislava

Dynamo Kiew – RB Salzburg

FK Bodo Glimt – Roter Stern Belgrad

Malmö FF – Sparta Prag

Wann findet die Auslosung zur Europa League statt?

Die Auslosungen zur Europa League und zur Conference League – dem dritten internationalen Clubwettbewerb – finden einen Tag später, am 30. August, statt – ebenfalls in Monaco. Die Auslosung für die Europa League findet analog zur Champions League statt – die Uefa geht dabei nach derselben Systematik vor. In der Conference League gibt es einen kleinen Unterschied: jeder Club bekommt sechs Gegner für die Liga zugelost.

