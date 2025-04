0:4-Klatsche in Barcelona – BVB ohne Schlotterbeck chancenlos

1 Borussia Dortmund geht beim FC Barcelona unter. Foto: dpa/Federico Gambarini

Ohne Nico Schlotterbeck ist die BVB-Abwehr in Barcelona völlig überfordert. Auch eine erneute Systemumstellung von Niko Kovac läuft ins Leere. Ramy Bensebaini erlebt einen rabenschwarzen Tag.











Link kopiert



Vorjahresfinalist Borussia Dortmund steht nach einer Fußball-Demütigung bei Hansi Flicks Offensivkünstlern vom FC Barcelona in der Champions League vor dem Aus. Im Viertelfinal-Rückspiel in einer Woche kann nach dem 0:4 (0:1) am Dienstag wohl selbst ein Wunder dem Bundesliga-Achten nicht mehr helfen.