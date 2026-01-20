Der BVB trifft in London auf einen angeschlagenen Gegner, kann das aber nicht nutzen. Schon früh läuft vieles gegen Dortmund. Mehr als eine Stunde spielen die Westfalen in Unterzahl.
London - Borussia Dortmund hat im Kampf um den direkten Einzug ins Champions-League-Achtelfinale einen harten Rückschlag kassiert. Beim kriselnden Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur verlor der Tabellenzweite der Bundesliga in Unterzahl mit 0:2 (0:2). Die Tore für die vor allem in der ersten Hälfte furiosen Spurs erzielten Cristian Romero (14. Minute) und Dominic Solanke (37.).