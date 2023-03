1 Kein roter Teppich mehr bei den Oscars: Champagner wird die Farbe der diesjährigen Verleihung sein. Foto: imago/ZUMA Wire

Bei der Oscarverleihung am 12. März werden die prominenten Gäste zum ersten Mal seit Jahrzehnten nicht über einen roten Teppich laufen. Stattdessen kommt in diesem Jahr ein "Champagner"-Ton zum Einsatz.









Zum ersten Mal seit 1961, also seit mehr als sechs Jahrzehnten, wird bei Hollywoods Oscarverleihung nicht der rote Teppich ausgerollt. Der berühmte Bodenbelag, auf dem die Stars ihre elegante und ausgefallene Mode zeigen, wird stattdessen in diesem Jahr in der Farbe "Champagner" gehalten sein. Vorhänge und andere Kulissenelemente werden aber weiterhin in der Signalfarbe Rot leuchten.

Moderator Jimmy Kimmel scherzte

Das traditionelle Ausrollen des Teppichs auf dem Hollywood Boulevard vor dem Dolby Theater verfolgten am Mittwoch (Ortszeit) Dutzende Kamerateams und Pressevertreter aus aller Welt. Moderator Jimmy Kimmel (55) war bei der Enthüllung anwesend und kommentierte die Änderung unter Bezug auf den Ohrfeigen-Eklat des vergangenen Jahres:

"Ich denke, wir können einen champagnerfarbenen Teppich anstelle eines roten Teppichs verwenden, weil wir sicher sind, dass kein Blut vergossen wird", sagte Kimmel.

Die Oscarverleihung findet am 12. März statt, aufgrund der Zeitverschiebung ist sie in Deutschland in der Nacht auf den 13. März, ab etwa 01:00 Uhr morgens, zu sehen.