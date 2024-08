Ceviche-Festival im Stuttgarter Bohnenviertel: Neue Köche aus Perus Spitzenrestaurants im High Fidelity

Bernd Kreis legt in seiner Weinbar High Fidelity noch eine Schippe drauf: Drei Köche beschäftigt er bald in seiner Küche, alle drei haben in Perus Spitzenrestaurants gearbeitet. Im August feiert er außerdem ein Ceviche-Festival.











Link kopiert



Eigentlich hatte Bernd Kreis nicht geplant, ein peruanisches Restaurant zu betreiben. „Aber die Kunden wünschen es“, sagt der Weinhändler und Inhaber der Weinbar High Fidelity im Stuttgarter Bohnenviertel, „das Essen wird unheimlich gut angenommen.“ Sein Küchenteam hat er deshalb ständig vergrößert, diesen Sommer stößt ein dritter Koch dazu. „Die Jungs haben ausnahmslos in den allerbesten Restaurants Perus gearbeitet“, schwärmt ihr Chef. Anspruch und Niveau in seinem Lokal würden entsprechend steigen, was sich von September an auf der neuen Herbstkarte zeigen soll. Bis 31. August wird im High Fidelity aber noch das Festival del Ceviche gefeiert, statt wie in den Vorjahren eine Sommerpause einzulegen.