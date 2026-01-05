CES 2026 in Las Vegas: KI-basiertes Cockpit und mehr – was Bosch bei der Technikmesse vorstellt

In Las Vegas steht die Technikmesse CES an. Was Bosch dort unter anderem präsentieren wird und was der Konzern zusammen mit Microsoft und Kodiak AI jeweils erreichen will.
Der Stuttgarter Technologiekonzern Bosch präsentiert bei der viertägigen Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas mehrere Neuheiten. „Durch die Integration von Hard- und Software schaffen wir intelligente Produkte und Lösungen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen – also ‚Technik fürs Leben‘ sind“, wird die für das Digitalgeschäft verantwortliche Bosch-Geschäftsführerin Tanja Rückert in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.