CEO Tim Cook war der Gastgeber: König Charles III. besucht Apple-Hauptquartier in London

In der historischen Battersea Power Station - ein ehemaliges Kraftwerk - empfing Apple-Boss Tim Cook (64) am Donnerstag einen ganz besonderen Gast im neuen britischen Apple-Headquarter: König Charles III. (76) stattete dem US-amerikanischen Technologieunternehmen einen offiziellen Besuch ab und zeigte dabei großes Interesse an den verschiedenen Bildungsinitiativen des Konzerns.

Der Monarch nutzte seinen Aufenthalt außerdem für intensive Gespräche mit Apple-Mitarbeitern, Vertretern der britischen Kreativszene sowie Studierenden, die an Bildungsprogrammen teilnehmen, die Apple gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation "The King's Trust" unterstützt. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Vermittlung wichtiger digitaler Fähigkeiten wie dem Programmieren.

Festliche Stimmung mit lokalem Bezug

Für einen stimmungsvollen Rahmen sorgten Schülerinnen und Schüler der nahegelegenen St. George's Primary School. Die Kinder hatten auf iPads weihnachtliche Kunstwerke geschaffen, die anschließend auf die ikonischen Schornsteine des historischen Gebäudes projiziert wurden. Den krönenden Abschluss bildete ein exklusives Konzert der preisgekrönten britischen Musikerin Raye (27).

"Wir fühlen uns geehrt, Seine Majestät König Charles in Apple Battersea - unserem Zuhause in Großbritannien - willkommen zu heißen", erklärte Tim Cook in einem Statement laut "Daily Mail". Er sei dankbar, dass Seine Majestät zu Besuch gekommen sei. Der Apple-CEO betonte mit seinen Worten auch die Bedeutung der Zusammenarbeit mit "The King's Trust": "Wir sind stolz darauf, die wichtige Arbeit des Trusts bei der Ausbildung und Förderung junger Menschen zu unterstützen." Gleichzeitig blickte Cook optimistisch in die Zukunft und kündigte weiteres Wachstum an, aufbauend auf mehr als 40 Jahren Unternehmensgeschichte in Großbritannien.

Der Besuch unterstreicht nicht nur die wachsende Bedeutung des Technologiesektors in Großbritannien, sondern auch das persönliche Engagement des Monarchen für die digitale Bildung junger Menschen. Seit 2023 dient das aufwendig renovierte Battersea Power Station als britische Zentrale von Apple.