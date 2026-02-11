Musikerin Chappell Roan verlässt ihre Agentur Wasserman, nachdem in den Epstein-Akten der Name des CEOs der Talentagentur, Casey Wasserman, auftauchten. Wasserman tauschte 2003 E-Mails mit der verurteilten Ghislaine Maxwell aus und entschuldigte sich inzwischen für diesen Kontakt.
