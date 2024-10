Centrepoint Awards gegen Obdachlosigkeit: Preisverleihung: Gleich drei Spencer-Ladys unterstützen Prinz William

Prinz William (42) hat in Begleitung von drei Cousinen am Mittwochabend (16. Oktober) die Centrepoint Awards in London besucht. Bei dem Event werden junge Menschen geehrt, die es aus der Obdachlosigkeit geschafft haben. Zu dem Event im British Museum erschien William als Schirmherr der gemeinnützigen Organisation mit Lady Kitty Spencer (33), Lady Eliza Spencer (32) und Lady Amelia Spencer (32).

William in Anzug und Fliege, die Ladys in Eisblau

Der Prinz von Wales wählte für den Anlass einen schwarzen Samtanzug, unter dem er ein weißes Hemd trug. Seinen Look ergänzte er um eine schwarze Fliege und eine silberne Armbanduhr.

Seine Cousinen stimmten ihre Outfits farblich aufeinander ab. Lady Kitty Spencer zeigte sich in einem eisblauen Kleid mit semitransparentem Top und langen Ärmeln. Zahlreiche Blumen und ein großes Motiv mit venezianischen Gondeln schmückten den Stoff des Kleides. Wie William ist auch sie eine Schirmherrin von Centrepoint.

Ihre Zwillingsschwestern entschieden sich im Gegensatz zu ihr für dezentere Outfits, allerdings auch in Eisblau. Lady Amelia Spencer präsentierte sich in einem bodenlangen Kleid mit Beinschlitz. Der V-Ausschnitt kam durch einen glitzernden Streifen besonders zur Geltung. Lady Eliza Spencer besuchte die Veranstaltung in einem Kleid aus demselben Stoff. Anders als bei ihrer Schwester bedeckten aber zahlreiche Kettendetails ihren Ausschnitt.

Prinz William äußert sich optimistisch zum Thema Obdachlosigkeit

Neben den royalen Familienmitgliedern waren unter anderem der Sänger Rag'n'Bone Man (39) und die Soul-Musikerin Beverly Knight (51) anwesend. Beide sorgten bei den Awards mit Auftritten für musikalische Begleitung. Durch den Abend führte die britische Fernsehmoderatorin Claudia Winkleman.

Wie unter anderem die "Daily Mail" berichtete, bekundete Prinz William in einer Rede seine Bewunderung für die Preisträger. "Ihr solltet alle unglaublich stolz auf euch sein", zitiert ihn die Tageszeitung. In Bezug auf das Thema der Obdachlosigkeit äußerte er sich hoffnungsvoll: "Obwohl Obdachlosigkeit natürlich ein komplexes gesellschaftliches Problem ist, bin ich der festen Überzeugung, dass sie beendet werden kann und sollte." Als Weg zur Bekämpfung nannte er die Prävention und bedankte sich bei der Organisation für ihre Arbeit in dem Bereich. Dennoch gebe es "noch so viel mehr zu tun".

Die Obdachlosigkeit zu beenden, ist ein Herzensthema des Prinzen. Aus diesem Anlass rief er mit seiner Frau Prinzessin Kate (42) die "Homewards"-Initiative ins Leben. Die Dokumentation "Prince William: We Can End Homelessness" rückt das Anfangsjahr der Initiative in den Fokus. Das Format soll am 30. und 31. Oktober im britischen Fernsehen gezeigt werden. Vorab erschien ein Clip, in dem der Prinz seine Motivation hinter dem Engagement verdeutlichte.