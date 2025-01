Central Cee mit Debütalbum: Deutsche Charts: Erstmals ein britischer Rapper an der Spitze

1 Central Cee hat in Deutschland geschafft, was noch keinem britischen Rapper vor ihm gelungen ist. Foto: Columbia Records

Die Charts sind diese Woche eine Bühne für Central Cee, der mit seinem ersten Album "Can't Rush Greatness" triumphiert. Er ist damit der erste britische Rapper, der sich in den deutschen Album-Charts durchsetzen konnte.











In den offiziellen deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, gibt es unter den Top 5 der Album-Charts diese Woche ausschließlich neue Töne zu hören: Die gesamte Liste ist am 31. Januar mit Neueinsteiger-Alben belegt. Über einen besonderen Sieg kann sich dabei Central Cee (26) freuen. Der Musiker ist mit seiner Debütplatte "Can't Rush Greatness" der erste britische Rapper überhaupt, der die Album-Hitliste anführt.