Cema Burger in Bietigheim-Bissingen: Keine Burger von der Stange – „Dieser Laden ist mein Traum“

Eigentlich hört sich die Geschichte von Güney Dikme an wie so viele, die von gescheiterten Quereinsteigern in die Gastronomie erzählen. Der Musiker hat im Frühjahr 2023 das ehemalige Bullburger in der Bietigheimer Hauptstraße bei der Städtischen Galerie übernommen, musste sein „Cema“ (Cema kommt aus dem Persischen und bedeutet so viel wie „unser Haus“) aber zu Beginn dieses Jahres wieder schließen. Er hatte es gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Cousin betrieben, beide hatten im Gegensatz zu ihm Erfahrung in der Gastronomie. Seine Mutter erkrankte, und sein Cousin zog weg. „Ich habe einfach kein Personal gefunden“, sagt der 44-jährige Möglinger.