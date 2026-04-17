Cem Özdemir: „Wir müssen ab dem ersten Tag so arbeiten, dass die AfD schwächer wird“

Baden-Württembergs nächster Ministerpräsident, Cem Özdemir (Grüne), spricht über die Verhandlungen mit der CDU, Pläne für die nächsten fünf Jahre und sein Verhältnis zu Manuel Hagel.
Cem Özdemir sah schon mal fitter aus. Wen wundert‘s? Erst monatelanger Wahlkampf, dann sensationeller Wahlsieg, dann nervenraubender Koalitionspoker und nächtelange Verhandlungen. Dienstag stellte er das Sondierungsergebnis noch der Presse vor. Dann fuhr Özdemir, seit Jahrzehnten BAP-Fan, nach Konstanz und hielt eine Laudation auf den diesjährigen Georg-Elser-Preisträger Wolfgang Niedecken.