Cem Özdemir: Wie Özdemir das Land erobern will

14 Der frühere Bundesvorsitzende der Grünen, Cem Özdemir, bewirbt sich für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2026. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Über das „Dass“ bestand kaum noch Unsicherheit, jetzt geht es um das „Wie“. Kann Cem Özdemir es als Spitzenkandidat schaffen, die Grünen im Land 2026 wieder an die Regierung zu bringen?











Nein, eine Überraschung ist es nicht. Schon vor zwei Wochen bewegte sich Cem Özdemir (58) in einer Talkshow hart an der Grenze: „Frau Maischberger, ich werd’s nicht hier verkünden“, erwiderte der Bundeslandwirtschaftsminister auf die Versuche der Moderatorin, ihn dazu zu bringen, es auszusprechen. Die Tatsache nämlich, dass er als Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg 2026 ins Rennen gehen wird. Nun verkündet er online „Ich mach’s!“ Um sich dann mit Bewerbungsschreiben an seine „Mitbürgerinnen und Mitbürger“ als potenzieller Ministerpräsident vorzustellen.