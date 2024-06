Cem Özdemir und die Tiere: Scharfe Kritik an neuem Tierschutzgesetz

1 Das Kupieren der Schwänze bei Ferkeln soll eingeschränkt werden. Foto: dpa/Jens Büttner

Rund 130 Änderungen hat allein der Bundesrat verlangt – auch das Agrarministerium und der Bauernverband im Land sprechen von einem Schnellschuss.











Link kopiert



Nach der Sommerpause will Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) eigentlich einen Haken an das novellierte Tierschutzgesetz machen – doch am Montag wurde der Entwurf im Bundesrat vor allem von CDU und CSU ziemlich auseinandergenommen. Baden-Württembergs Agrarminister Peter Hauk (CDU) sprach von einem „Schnellschuss, der in erster Linie neue und überbordende Bürokratie“ schaffe. Die jetzige Vorlage sei in der Praxis nicht umsetzbar, und die rund 130 Änderungsvorschläge der Länder seien bisher nicht berücksichtigt worden. Der Bundesrat kann über dieses Thema aber nicht abstimmen. Gehört wurden auch 150 Verbände.