Cem Özdemirs Neue Flavia Zaka – 2026 Hochzeit, 2025 Wagner-Festspiele

Die Kanadierin Flavia Zaka zeigte sich im Sommer 2025 bei den Wagner-Festspielen an der Seite ihres über 20 Jahre älteren Partners. Im Februar 2026 steht nun die Hochzeit in Tübingen an. [Archiv-Aktualisierung]
Bei der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth hat neben der Neuinszenierung von „Die Meistersinger von Nürnberg“ 2025 auch ein prominentes Paar für Aufsehen gesorgt: Der baden-württembergische Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir - neuerdings auch Pate eines Gürteltiers in der Wilhelma - erschien in Begleitung seiner Partnerin Flavia Zaka. Die Nachricht von der bevorstehenden Hochzeit des Paars in Tübingen mit OB Boris Palmer als Standesbeamtem wurde am 11. Februar 2026 bekannt.