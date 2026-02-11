Cem Özdemirs Neue Flavia Zaka – 2026 Hochzeit, 2025 Wagner-Festspiele

Die Kanadierin Flavia Zaka zeigte sich im Sommer 2025 bei den Wagner-Festspielen an der Seite ihres über 20 Jahre älteren Partners. Im Februar 2026 steht nun die Hochzeit in Tübingen an. [Archiv-Aktualisierung]

Bei der Eröffnung der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth hat neben der Neuinszenierung von „Die Meistersinger von Nürnberg“ 2025 auch ein prominentes Paar für Aufsehen gesorgt: Der baden-württembergische Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir - neuerdings auch Pate eines Gürteltiers in der Wilhelma - erschien in Begleitung seiner Partnerin Flavia Zaka. Die Nachricht von der bevorstehenden Hochzeit des Paars in Tübingen mit OB Boris Palmer als Standesbeamtem wurde am 11. Februar 2026 bekannt.

Der 59-jährige Politiker zeigte sich in Bayreuth elegant im klassischen schwarzen Anzug mit Fliege. An seiner Seite glänzte die damals 38-jährige Kanadierin Flavia Zaka in einem sommerlichen Kleid mit einer gemusterten Clutch und zurückgebundenem Haar.

Cem Özdemir und Flavia Zaka seit 2024 ein Paar

Es war nicht der erste gemeinsame öffentliche Auftritt des Paares - bereits im April waren sie gemeinsam beim 72. Bundespresseball zu sehen. Ihre Beziehung wurde erstmals im August 2024 öffentlich bekannt. Das Paar zeigte sich damals beim Konzert von Sting bei den Jazz Open 2024 auf dem Stuttgarter Schlossplatz. „Kanadierin hat das Herz von Cem Özdemir erobert!“, lautete die Schlagzeile.

Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, lernten sich die beiden bereits 2023 kennen. Eine Liebesbeziehung besteht demnach seit Anfang 2024. Die Juristin Flavia Zaka engagierte sich vor ihrem Jura- und Politikstudium unter anderem als Projektmanagerin für eine Initiative zur Bekämpfung des Menschenhandels in Ontario.

Özdemir 2010 mit Ex-Partnerin Pia Maria Castro (Archivbild). Foto: imago stock&people

Özdemirs Trennung von Pia Maria Castro

Özdemir hatte im November 2023 nach 20-jähriger Ehe die Trennung von seiner Frau Pia Maria Castro bekanntgegeben. Die beiden hatten sich 2001 bei einem Interview kennengelernt und 2003 geheiratet. Wie es damals hieß, haben sie sich „in Freundschaft darauf verständigt, getrennt zu leben“. Ein Freund des Paares verriet, dass sich Flavia Zaka und Özdemirs Ex-Frau gut verstehen. Das dürfte auch Özdemirs Kinder freuen – die Tochter ist schon erwachsen, der Sohn 16 Jahre alt.

Bei den Wagner-Festspielen reihten sich Özdemir und Zaka in eine illustre Gästeliste ein, zu der unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz mit Ehefrau Charlotte, Ex-Kanzlerin Angela Merkel mit Ehemann Joachim Sauer sowie zahlreiche weitere Vertreter aus Politik und Kultur gehörten. Vor allem konservative Kreise schätzen die Richard-Wagner-Festspiele, die laut Medienberichten 2025 allerdings nicht ganz ausverkauft waren.

Dieser Artikel wurde erstmals im Juli 2025 veröffentlicht und wegen großen User-Interesses im Februar 2026 aktualisiert.