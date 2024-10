Cem Özdemir erklärt seine Bewerbung: „Ich möchte Ihnen als Ministerpräsident dienen“

1 Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will 2026 Ministerpräsident Baden-Württembergs werden. Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink/IMAGO/Frank Ossenbrink

Cem Özdemir gibt eine Bewerbung für die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ab. Bei der Landtagswahl 2026 wird er als Spitzenkandidat für seine Partei ins Rennen gehen. Wie stehen die Chancen?











Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (58) will als Spitzenkandidat für die Grünen bei der Landtagswahl 2026 ins Rennen gehen. „Meine Entscheidung steht: Ich möchte Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Ministerpräsident von Baden-Württemberg dienen und alles für dieses Land geben“, schreibt er in einem Post, der am Freitagmittag online ging. Es bedeute ihm viel, dass der Ministerpräsident seine Entscheidung aus vollem Herzen unterstütze.