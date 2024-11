Cello Akademie in Rutesheim: Das Festival strahlt über der Stadt

1 Die Dozentinnen und Dozenten der Meisterkurse der Rutesheimer Cello Akademie spielen mit dem Orchester der Württembergischen Philharmonie Reutlingen. Foto: Simon Granville

Freudige und energiegeladene Stimmung bei der Cello Akademie in Rutesheim.











Es ist eine ganz besondere Stimmung, die während der Akademiewoche in Rutesheim zu spüren ist. Hier besuchen nicht nur Studierende aus aller Welt Meisterkurse, das Cello-Fieber ist auch an vielen anderen Orten spürbar – vor allem natürlich in und um die Halle Bühl II herum, wo die Konzentration von Cellokästen und die Vielfalt gesprochener Sprachen besonders hoch ist. Festivalleiter Matthias Trück ist jedenfalls hochzufrieden. Die Musikmesse und das Kammerkonzert seien sehr erfolgreich gewesen. Er hat bei allen Meisterkursen vorbeigeschaut und sich insbesondere die Studierenden angehört, die beim Abschlusskonzert am morgigen 2. November spielen werden. Es sei keine kleine Sache, mit elf oder zwölf Jahren – das Alter der Jüngsten – auf die Bühne zu gehen und mit einem großen Orchester zu spielen, sagt er anerkennend. „Sie sind jung, aber schon Profis!“ Dennoch ist Alexander Mayer, Dirigent der Württembergischen Philharmonie Reutlingen vorab vorbeigekommen und hat mit den Studierenden eine Extra-Probe gemacht.