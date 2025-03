Celle: Bewährungsstrafe für mutmaßliche Unterstützerin von Islamisten

1 Die Frau wurde am Oberlandesgericht in Celle zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wegen Unterstützung einer islamistischen Vereinigung ist eine 41-Jährige am Montag vom Oberlandesgericht im niedersächsischen Celle zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden. Die Angeklagte wurde der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung in Tateinheit mit Terrorismusfinanzierung verurteilt, wie ein Gerichtssprecher sagte. Laut Anklage soll sie den Kampf ihres Ehemanns in Syrien finanziert haben.