1 Cecilia Asoro musste das Dschungelcamp verlassen. Foto: RTL

Cecilia Asoro wurde von den Zuschauern aus dem Dschungelcamp gewählt. Im Interview spricht sie darüber, wie sie mit ihrem Exit umgeht und was es mit der "Bolo-Lüge" wirklich auf sich hatte.















Link kopiert

Cecilia Asoro (26) musste als fünfte Kandidatin das Dschungelcamp verlassen. Vor ihr packten bereits Markus Mörl (63), Verena Kerth (41), Tessa Bergmeier (33) und Jana "Urkraft" Pallaske (43) ihre Sachen. Asoro wollte es laut eigenen Aussagen unbedingt weit schaffen, doch jetzt ist der Traum von der Dschungelkrone Geschichte. Wie sie mit dem Rauswurf umgeht, ob es zur Aussprache mit Tessa kommen könnte und wie die sagenumwobene "Bolo-Lüge" wirklich im Camp ankam, erklärt sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.

Wie geht es Ihnen jetzt?

Cecilia Asoro: Jetzt geht es mir wieder gut, ich bin im Hotel angekommen. Ich bin sehr happy, dass ich meine Freundin in den Arm nehmen kann. Ich bin direkt essen und baden gegangen.

Sie wollten es unbedingt weit schaffen. Sind Sie sehr traurig, dass es jetzt schon vorbei ist?

Asoro: Natürlich bin ich traurig, dass es jetzt schon vorbei ist. Aber generell freue ich mich, dass ich so weit gekommen bin und das alles miterleben durfte.

Warum sind ausgerechnet Sie rausgewählt worden?

Asoro: Die Anrufe haben für mich leider nicht gereicht. Ich suche den Fehler aber gar nicht bei mir. Ich hätte nichts anderes machen können. Ich war so wie ich bin und ich bin froh darüber, dass ich alles abgerockt habe, so wie ich es wollte. Am Ende hat es nicht gereicht und das muss ich akzeptieren.

Die "Bolo-Lüge" war ein großes Thema im Fernsehen. War der Streit im Camp wirklich so groß?

Asoro: Es war schon ein Thema bei uns, aber ich dachte nicht, dass das so groß wird. Gigi hat sich darüber sehr aufgeregt. Aber irgendwann war das Thema auch vom Tisch.

Welcher Mit-Camper wird Ihnen am meisten fehlen?

Asoro: Man hat deutlich gesehen, dass Gigi im Camp mein Bro war, den werde ich natürlich vermissen. Aber ich weiß, dass wir uns bald wiedersehen werden und unsere Freundschaft hoffentlich weiterhin so intensiv bleibt.

Wer könnte Ihrer Meinung nach Dschungelkönig oder Dschungelkönigin werden?

Asoro: Ich hoffe wirklich, dass Jolina, Gigi, Papis oder Lucas es schaffen. Die waren meine Top-Favoriten.

Was werden Sie als erstes machen, wenn Sie wieder daheim sind?

Asoro: Ich werde auf jeden Fall meine Mutter in den Arm nehmen und meinen Hund abknutschen. Und ich werde meine Liebsten besuchen. Das wird das Erste sein. Ich brauche sofort meine Liebsten um mich herum. Ich werde mit ihnen über alles reden, ihnen alles erzählen und einfach eine gute Zeit mit ihnen verbringen.

Nach der gemeinsamen Dschungelprüfung kam es zum Streit mit Tessa. Denken Sie, es wird noch zu einer Aussprache mit ihr kommen?

Asoro: Ich habe sie hier im Hotel schon gesehen, da haben wir "hallo" und "tschüss" gesagt. Beim Wiedersehen kann ich mir gut vorstellen, dass dieses Thema wieder aufgerollt wird. Ich kann noch nicht sagen, wie die Kommunikation dann sein wird. Wie man gesehen hat, sind wir nicht auf demselben Nenner gewesen.

Vor dem Dschungelcamp haben Sie ein Cover-Shooting für den "Playboy" gemacht. Wie war diese Erfahrung für Sie?

Asoro: Das "Playboy"-Shooting war das schönste Shooting, das ich jemals hatte. Da sind die schönsten Bilder entstanden. Ich bin so stolz, dass ich auf dem "Playboy"-Cover zu sehen bin.