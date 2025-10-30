CDU zum Haushalt in Stuttgart: Wie zu Rommels Zeiten – kehrt im Rathaus die halbe Brezel ohne Butter zurück?

Die Christdemokraten in Stuttgart wollen angesichts der Krise auch beim Gemeinderat selbst sparen. Ihr Deckungsvorschlag würde allerdings eine städtische Einrichtung treffen.
Die Haushaltskrise der Landeshauptstadt diszipliniert offenbar die großen Fraktionen. Statt wie sonst deutlich mehr als 100 Anträge mit dreistelligen Millionenforderungen legt die CDU für den Etat 2026/2027 nur 29 vor, davon fünf zusammen mit den Grünen. Man wolle in diesen Zeiten „ohne den üblichen Überbietungswettbewerb auskommen“, sagte Fraktionschef Alexander Kotz bei einem Pressegespräch. Die Fraktion, mit 14 Sitzen im Rat gleichauf mit den Grünen, fordert auch nur eine halbe Handvoll neue Stellen.