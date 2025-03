CDU will Wahlkreis Vaihingen zurückgewinnen: Konrad Epple soll im Landtag bleiben

Er zog den Briefumschlag mit der schwarzen Eins, durfte sich deshalb als erster Bewerber 15 Minuten lang vorstellen – und hatte schließlich bei der geheimen Wahl auch die Nase vorn: Die CDU hat in Hemmingen Konrad Epple zum Landtagskandidaten im Wahlkreis Vaihingen nominiert. Damit votieren die Christdemokraten für Bewährtes, denn der 61-jährige selbstständige Schlossermeister und Gemeinderat aus Ditzingen sitzt seit dem Jahr 2011 im Parlament in Stuttgart. Als Sprecher für Verbraucherschutz, für Feuerwehren und als Obmann der Fraktion im Petitionsausschuss.

Mit dem „guten Ergebnis“ sei er zufrieden, sagte Konrad Epple nach seiner Wahl. Er wisse aus vielen Gesprächen um seinen Rückhalt – sonst hätte er es nicht probiert. „Man muss bodenständig und verlässlich sein“, findet der 61-Jährige, der seine Erfahrung als auch Bekanntheit und Bürgernähe hervorhebt. „Alte Besen kennen die Ecken.“ Den Rest würden die Mitglieder beziehungsweise Wähler entscheiden. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich anpacke und dass es mir wichtig ist, zu gestalten und unseren Kreis voranzubringen.“ Ihm seien vor allem die Menschen wichtig. Er sei „ein Schaffer“, er sei da, wo man ihn brauche.

Gittinger: „Familie ist mein Herzensthema“

Die Gemeinschaftshalle in Hemmingen war proppevoll am Nominierungsabend. 287 stimmberechtigte Mitglieder kamen, was die Nominierung landesweit zur bisher größten macht. Von den 283 gültigen Stimmen entfielen 159 auf Konrad Epple und 124 auf Annkatrin Gittinger aus Vaihingen/Enz. Die 39-Jährige, die als Referentin für den Landesparteichef Manuel Hagel arbeitet, war bei der Wahl vor vier Jahren Ersatzkandidatin – und wollte jetzt in die erste Reihe treten.

„Familie ist mein Herzensthema“, sagte sie, die Indologie, Politik- und Islamwissenschaften studiert hat, bei der Vorstellung – ihre Familie bedeute für sie ihre Heimat. Während ihres Praktikums in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi wurde sie Parteimitglied. Sie sei „zutiefst davon überzeugt“, dass Verantwortung Freude mache und dass die CDU wieder mehr Lust auf Eigenverantwortung in der Gesellschaft machen müsse.

Epple: Kritik an „überbordender Bürokratie“

Überzeugt ist Annkatrin Gittinger als Gemeinderätin auch davon, dass die „Kommunalpolitik die Herzkammer unserer liberalen Demokratie“ sei und bleibe. Im Falle einer Wahl wolle sie die Kommunen im Landtag „stark vertreten“. Neben der Zukunft der Region seien die soziale und Bildungspolitik sowie die innere Sicherheit die Themen, bei denen sie etwas anzubieten habe.

Verlor gegen Konrad Epple: Annkatrin Gittinger aus Vaihingen/Enz wollte ebenfalls Landtagskandidatin werden. Foto: Geronimo Schmidt

Nichtsdestotrotz, der Generationswechsel bleibt aus. Die CDU möchte sich weiter vom Handwerker Epple vertreten sehen, den in dieser Funktion die „überbordende Bürokratie“ und den „Umgang mit Unternehmen, aber auch den Ton in der Gesellschaft“ beschäftige. „Vertrauen und Respekt ist permanenter Kontrolle und Beschimpfungen gewichen. Wir glauben alles regeln und besser wissen zu müssen.“ Es gelte, die gut oder top ausgebildeten Unternehmer wieder machen zu lassen, ihnen wieder etwas zuzutrauen.

Wahlkreis von den Grünen zurückgewinnen

Konrad Epple hat sich – wie die gesamte CDU – auf die Fahne geschrieben, den Wahlkreis Vaihingen von den Grünen zurückzugewinnen. Mit Blick auf Cem Özdemir, der als Ministerpräsident Winfried Kretschmann folgen will und damit mit dem CDU-Mann Manuel Hagel duelliert, sagte Konrad Epple: „Die Grünen werden hier nicht unser größter Herausforderer sein. Vor allem gegen die AfD müssen wir uns wappnen.“ Man müsse die Wähler der AfD zurückholen, indem sichtbar gehandelt und gearbeitet werde, bei der Flüchtlingspolitik, der Wirtschafts- und der Landwirtschaftspolitik, bei den Finanzen und der inneren Sicherheit.

Anna-Lena Beiermeister, Gemeinderätin in Korntal-Münchingen, ist Ersatzkandidatin. Foto: Geronimo Schmidt

Für eine Überraschung sorgte am Nominierungsabend Anna-Lena Beiermeister. Die 38-jährige Bauleiterin im Tief- und Straßenbau wurde voriges Jahr neu in den Korntal-Münchinger Gemeinderat gewählt – und hat offenbar nicht groß an die Glocke gehängt, dass sie sich als Ersatzkandidatin bewirbt. Sie erhielt 190 von 203 gültigen Stimmen.

Die Landtagskandidaten im Kreis Ludwigsburg

Der Landkreis Ludwigsburg ist bei der Landtagswahl kommendes Frühjahr in drei Wahlkreise eingeteilt. Im Wahlkreis Ludwigsburg ist Lukas Tietze der Landtagskandidat der CDU. Im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen ist erneut Tobias Vogt gewählt worden, mit 99 Prozent der Stimmen. Er ist seit dem Jahr 2021 Landtagsabgeordneter.