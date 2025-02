CDU-Wahlparty in Böblingen: Jubel über erste lokale Ergebnisse: „Unser Einsatz hat sich gelohnt“

Kreis Böblingen Jasmina Hostert (SPD) sichert ihren Sitz im Bundestag

Am Wahlabend ist die Spannung in der SPD groß: Die ersten Prognosen von 16,2 Prozent (Stand 19 Uhr) sorgen für lange Gesichter. Jasmina Hostert allerdings schafft es auch mit diesem Ergebnis in den nächsten Bundestag.