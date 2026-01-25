CDU-Wahlkampf in: Hagels Coup mit dem Wirtschaftsrat allein für Baden-Württemberg

In der Standortkrise baut der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel auf Verstärkung aus der Wissenschaft. Das ist ein kluger Schachzug, kommentiert Bärbel Krauß.
Mit der Ankündigung, einen Rat der Wirtschaftsweisen speziell für das Land zu berufen und den renommierten Ökonomen Lars Feld an dessen Spitze zu holen, ist dem CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel ein kleiner Coup für den Wahlkampf gelungen. Erstens ist es ohnehin klug, dass der 37-Jährige sich angesichts der tief greifenden, ökonomischen Strukturkrise gerade am hiesigen Wirtschaftsstandort Verstärkung aus der Wissenschaft holt. Hagel muss schon gewärtigen, dass ihm sein junges Alter in manchen Wählerschichten eher angekreidet als zugute gehalten wird. Je dunkler die ökonomischen Krisenzeichen werden, desto mehr kann das ins Gewicht fallen.