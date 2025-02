CDU-Wahlkampf in Baden-Württemberg: Wie CDU-Abgeordnete in der Risikozone um Stimmen werben

1 Gunther Krichbaum (rechts) und Thorsten Frei (Mitte Friedrich Merz werben in Pforzheim für die CDU. Foto:

Auf das Reizthema Migration, will die CDU im Wahlkampf nicht setzen. Beim Wähler punkten wollen CDU-Abgeordnete aus dem Land und Kanzlerkandidat Friedrich Merz vor allem mit einem anderen Thema.











Jetzt braucht Gunther Krichbaum Schmiermittel für die Kehle und bestellt ein Apfelschorle. Wenn er den ganzen Tag redet, wie zur Zeit eigentlich immer, ist irgendwann die Stimme rau. Morgens war der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Pforzheim bei einer Podiumsdiskussion in einem Neuenbürger Gymnasium, nachmittags in einem Altenheim in Straubenhardt, in einer Stunde soll die nächste Wahlveranstaltung im Gasometer am Enzauenpark in Pforzheim beginnen. Krichbaum hat gerade wenig Zeit für Pausen. Beim Werben um das Kreuz auf dem Stimmzettel ist er sogar noch mehr unter Zeitdruck als die meisten anderen Kandidaten in diesem ohnehin kurzen Winterwahlkampf.