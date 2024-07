1 Linken-Chef Martin Schirdewan nennt den Merz-Flug einen „Fehltritt eines Spitzenpolitikers“. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Der Linken-Chef Schirdewan fordert nach dem teueren Sonderflug für den CDU-Chef: Merz soll die Kosten für Eurofighter-Flug selbst übernehmen.











Die Kritik am CDU-Vorsitzenden und Hobbyflieger Friedrich Merz wegen eines Fluges als Co-Pilot in einem Eurofighter der Bundeswehr reißt nicht ab. Nun hat sich der Vorsitzende der Linkspartei, Martin Schirdewan, mit der Forderung in die Debatte eingeschaltet, Merz solle den Flug aus eigener Tasche bezahlen. Es geht um Kosten von rund 110 000 Euro.