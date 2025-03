Landtagswahlkampf: CDU schickt Manuel Hagel ins Rennen

11 CDU-Landeschef Manuel Hagel will gegen Cem Özdemir um das Amt des Ministerpräsident kämpfen. Foto: dpa/Markus Lenhardt

Für die CDU soll Manuel Hagel als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg ziehen. Er tritt gegen den Grünen-Kandidaten Cem Özdemir an.











Link kopiert



Die CDU will wie erwartet ihren Landeschef Manuel Hagel als Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt ins Rennen schicken. Bei einer Funktions- und Mandatsträgerkonferenz in Friedrichshafen gab Hagel am Samstag nach Informationen unserer Zeitung bekannt, dass er bei der Landtagswahl 2026 als Spitzenkandidat antreten will. Die offizielle Wahl der Landesliste wird erst bei einem Parteitag im Mai stattfinden.