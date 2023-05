1 Susanne Eisenmann stellt sich am Donnerstag zum Auftakt ihrer Zuhör-Tour in Heidenheim den Fragen des Publikums. Foto: StN/Annika Grah

In 70 Wahlkreisen will Susanne Eisenmann bis zur Landtagswahl potenziellen Wählern begegnen. Die CDU-Spitzenkandidatin startet ihre „Will’s wissen“-Tour. Reichen Diskussionen auf Abstand, um ihr den Posten als Ministerpräsidentin zu sichern?









Heidenheim - Es ist ein Bad in der Menge unter Pandemiebedingungen. Susanne Eisenmann (CDU) steht am Donnerstagabend fünf Meter entfernt von den ersten Stuhlreihen in der Heidenheimer Voith-Arena. Gut 150 Zuhörer sitzen im Corona-konformen Abstand angeordnet auf Stühlen vor ihr. Es ist nicht ganz das, was sich die Konzepter mit der „Eisenmann will’s wissen“-Tour vorgestellt hatten. Nah am Menschen sollte sie sein. Mit dem Mikrofon zu ihnen gehen, ins Gespräch kommen.