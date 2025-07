1 Hält wenig von einer Verschiebung der Sommerferien in Baden-Württemberg: CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel. Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Manuel Hagel äußert sich in der Debatte um eine mögliche Verschiebung der Sommerferien in Baden-Württemberg – und widerspricht seiner Parteikollegin aus NRW.











In der Debatte um eine mögliche Verschiebung der Sommerferien in Baden-Württemberg erteilt Manuel Hagel (CDU) der Idee eine deutliche Absage. „Manches ist einfach gut so, wie es ist – zum Beispiel der späte Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg“, schreibt er in einem Post, den er am Mittwochabend auf der Plattform X veröffentlichte.