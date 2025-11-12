CDU-Spitzenkandidat im Südwesten: Welche Sticheleien Hagel wegen seines Alters erdulden musste

1 Der baden-württembergische Spitzenkandidat der CDU, Manuel Hagel Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

CDU-Politiker Hagel will jüngster Ministerpräsident des Landes werden. Er erzählt, wie ihn sein junges Alter einst zum Außenseiter machte – und warum er sich mit Frauen verbunden fühlt.











Link kopiert



Junge Politiker haben aus Sicht von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie Frauen in Führungspositionen. Als er recht jung Stadtrat, Sparkassenleiter und Abgeordneter geworden sei, habe er das schon gespürt, sagte der 37-jährige Unionspolitiker der Zeitschrift „Bunte“. „Da hieß es bei Begrüßungen oft: „Das ist unser Abgeordneter. Er ist noch jung, hat aber auch was Richtiges gelernt und kann echt was.“ Es kam so als Lob daher, war aber immer auch eine versteckte Spitze.“